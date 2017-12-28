نجم الأهلي المخضرم يوافق على تجديد عقده مع النادي لفترة أخرى طويلة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن النجم الدولي المصري المخضرم ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى طويلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلي اتفاق مع النجم المخضرم أحمد فتحي من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم أو أكثر وذلك مقابل الحصول على راتب سنوي تبلغ قيمته مبلغ 6 مليون جنيه مصري، وذلك على الرغم من العروض الخليجية التي وصلت له في الآونة الأخيرة إلا أنه يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الكابتن حسام البدري والنادي الأهلي بشكل عام طوال السنوات الماضية.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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