الزمالك يختتم تحضيراته اليوم بالقاهرة استعداداً لمباراته القادمة أمام الأسيوطي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا على ملعب حلمي زامورا بميت عقبة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الأسيوطي سبورت في يوم السبت المقبل.

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا السفر إلي محافظة أسيوط اليوم الخميس بدلاً من غداً الجمعة، وذلك بسبب طول المسافة بين العاصمة المصرية القاهرة وبين محافظة أسيوط، حيث تستغرق الرحلة بالحافلة حوالي أربع ساعات تقريباً وهو ما قد يؤثر على الناحية البدنية لفريق الزمالك في حالة سفره قبل المباراة بيوم واحد فقط لا غير.

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وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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