أبو ريدة يحل أزمة صيام المنتخب قبل المشاركة في المونديال

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قام المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي بحل أزمة صيام المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في شهر رمضان الكريم المقبل، وذلك قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد نهاية شهر رمضان مباشرة.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد المهندس هاني أبو ريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُحاول أن يقوم بإقناع كل لاعبي المنتخب الوطني بالإفطار في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك من أجل تفادي الاجهاد في إطار تحضيرات المنتخب من أجل المشاركة في المونديال وخاصة وأن المباراة الأولى للمنتخب المصري في المونديال سوف تكون في أول أيام العيد، كما شدد أيضاً هاني أبو ريدة في تصريحاته على أنه لن يتم إجبار أي أحد على الافطار في شهر رمضان.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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