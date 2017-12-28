خطوة هامة من مجلس الخطيب قبل ودية الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي بخطوة في غاية الأهمية، وذلك قبل المباراة الودية العالمية والمرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد في يوم السبت المقبل.

حيث قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإرسال دعوة رسمية إلي المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، وذلك من أجل حضور المباراة الودية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد، وتأكيداً على ذلك ومن خلال تصريحات إذاعية اليوم أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن المهندس محمود طاهر مدعواً بشكل رسمي من أجل حضور المباراة.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة والودية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية وسط حضور حوالي ستين ألف متفرج في المدرجات في مباراة تُقام تحت عنوان”رسالة سلام”.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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