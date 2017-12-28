لجنة الكرة تحسم مصير نجم الأهلي قبل موعد الميركاتو الشتوي

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً، قد حسمت مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك قبل موعد الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد رفضت تماماً فكرة التخلي عن النجم الواعد أحمد حمدي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018 ولو حتى على سبيل الإعارة، كما أضافت الصحيفة أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد طالبت من الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بضرورة إعطاء اللاعب أحمد حمدي فرصة مع الفريق في الفترة المقبلة نظراً للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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