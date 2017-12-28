الزمالك يرفض تماماً فكرة التخلي عن نجمه في يناير المقبل

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رفض تماماً فكرة التخلي عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض تماماً التفريط في متوسط الميدان المتألق أحمد توفيق إلي أي نادي آخر في الميركاتو الشتوي المقبل وذلك سواء على سبيل البيع بشكل نهائي أو حتى على سبيل الإعارة نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة في نادي الزمالك.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن النادي المصري البورسعيدي قد طلب التعاقد مع اللاعب أحمد توفيق في الفترة المقبلة وخاصة وأن عقده مع نادي الزمالك ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك يبدو متمسكاً باللاعب بصورة كبيرة للغاية وبات قريباً أيضاً من تجديد عقده مع النادي لفترة أخرى.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: لجنة الكرة تحسم مصير نجم الأهلي قبل موعد الميركاتو الشتوي