حسام البدري يُعطي موافقته على رحيل نجم الأهلي إلي الدوري الإماراتي

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعطى موافقته على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة إلي أحد أندية الدوري الإماراتي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الكابتن حسام البدري قد وافق بشكل رسمي على رحيل النجم مؤمن زكريا، وذلك إلي صفوف نادي الإمارات الإماراتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، كما أضافت الصحيفة أيضاً أن رحيل النجم مؤمن زكريا سوف يكون على سبيل الإعارة وتحديداً لمدة 6 شهور فقط لا غير.

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وهو ما يعني أن النجم مؤمن زكريا سوف يقضي الدور الثاني فقط من عمر الموسم الحالي مع نادي الإمارات الإماراتي، على أن يعود من جديد إلي صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل وتحديداً بعد نهاية مونديال روسيا المقبل، علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعدما يتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.