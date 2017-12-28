الاتحاد السكندري يتعاقد رسمياً مع نجم الزمالك لمدة 6 شهور

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أعلن نادي الاتحاد السكندري اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن تعاقده رسمياً مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك في أولى صفقات فريق الاتحاد السكندري في الميركاتو الشتوي المقبل في إطار سعي مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

حيث أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مهاجم فريق الزمالك رزاق سيسيه وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي، علماً بأن قيمة الصفقة قد بلغت مبلغ مليون و250 ألف جنيه مصري، ومن جهته أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بدوره إتمام الصفقة من خلال تصريحات صحفية اليوم أيضاً.

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هذا ويأتي تخلي نادي الزمالك عن أحد لاعبيه الأفارقة نظراً لخروجه اللاعب رزاق سيسيه تحديداً من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا منذ مطلع الموسم الحالي، وإضافة لذلك أيضاً تمهيداً لتعاقد نادي الزمالك مع نجم زيمبابوي خاما بيليات لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي حالياً.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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