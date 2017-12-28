تعرف على مشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس وطرق الاشتراك به

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تابع موقع مصر 365 التفاصيل الكاملة لمشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس الذي جاء بناء على تكليف من “هيئة الرقابة الإدارية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” في ضوء اهتمام المسؤولين في القيادة السياسية بالمواهب الرياضية الناشئة.

وصرحت رئيسة الإدارة المركزية للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إيمان حسن حيث أعلنت أن مشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في تسع ألعاب رياضية مختلفة وهي “المصارعة، وكذلك الجودو، والملاكمة، والتايكوندو، وتنس الطاولة، وكرة اليد، وكرة السلة، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، وأضافت أن على الطالب الموهوب في أي من الرياضيات السالف ذكرها أن يسلك طريقين للاشتراك في مشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس.

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وأشارت إيمان حسن أن الطريقة الأولى لاشتراك الطالب المواهب رياضية في المشروع هو أن يقوم بملء بيانات استمارة الرغبات من أجل الالتحاق بلعبة معينة من تلقاء نفسه، والطريقة الثانية أن تقوم مدارس التربية الرياضية في أو من خلال الموجه العام للمادة الرياضية.

وأعلنت إيمان حسن عن تجميع كشوف بأسماء الطالب الذي اشتركوا في مشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس ليتم تسليمها إلى “هيئة الرقابة الإدارية وفروعها بالمحافظات المختلفة، وخصوصاً أنها المعنية بهذا المشروع والقيام بتوزيع أدور كل جهة سواء كانت من الشباب والرياضية أم من التربية والتعليم أو من الصحة.

وأشارت إيمان حسن أنه سوف يتم العمل على توقيع الكشف الطبي من جانب وزارة الصحة والسكان لكل الملتحقين بمشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس، والعمل على اختيار الفئات المناسبة، على أن تتم تصفية المتقدمين من خلال الاستعانة بالمتخصصين الرياضيين في كل رياضة من الرياضية سالفة الذكر، وأضافت أن الدولة المصرية سوف تعمل على تقديم الطلاب المشاركين خلال المشروع الرياضي كل المعسكرات الرياضية الداخلية والخارجية بالمجان وكذلك العمل على تقديم كل أشكال الدعم لهذه المواهب الرياضية.

وأضافت إيمان حسن أنه يوسف يتم إغلاق باب التقدم إلى مشروع اكتشاف المواهب الرياضية القومي للمدارس في نهاية شهر مارس القادم لعام 2018، وفي حال تأهل أي طالب لبطولة دولية أو عالمية تواكب ذلك من امتحاناته في الداخل، سوف يتم تأجيلها لحين عودته، وأشار أنه من حق الطالب أن يشارك في لعبة رياضية واحدة فقط.

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