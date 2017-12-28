مرتضى منصور يؤكد احتمالية رحيل أربعة لاعبين عن نادي الزمالك في يناير المقبل

Advertisements

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي احتمالية رحيل أربعة لاعبين عن صفوف نادي الزمالك، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد المستشار مرتضى منصور أن كلاً من الرباعي خالد قمر وعلي فتحي وأسامة إبراهيم ومحمد رمضان مرشحين للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل العروض التي وصلت لهم حتى الآن، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة النادي سوف يدرس هذه العروض جيداً ومن ثم يتخذ قراره النهائي سواء بالموافقة على العروض أو الرفض.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: الاتحاد السكندري يتعاقد رسمياً مع نجم الزمالك لمدة 6 شهور