نجم المصري البورسعيدي ينفي تماماً رحيله للزمالك في يناير المقبل

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كشفت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، قد نفى تماماً رحيله إلي نادي الزمالك أو إلي أي نادي مصري آخر في الميركاتو الشتوي المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية يوم أمس الخميس أكد الظهير الأيسر الواعد محمد حمدي بأنه لم يقوم بالتوقيع على أي عقد من أجل الرحيل عن صفوف ناديه الحالي المصري البورسعيدي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لن يرحل إلي أي نادي مصري سواء كان نادي الزمالك أو غيره وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، علماً بأن العديد من التقارير قد أشارت في الآونة الأخيرة أن اللاعب قد اقترب كثيراً من صفوف نادي الزمالك.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم غداً السبت الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.