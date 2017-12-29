قرار هام من الجهات الأمنية بخصوص ودية الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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اتخذت الجهات الأمنية قرار هاماً اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية والمنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم غداً السبت في محافظة الإسكندرية.

حيث قررت الجهات الأمنية فتح بوابات ملعب برج العرب في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل استقبال جماهير النادي الأهلي وإتاحة الفرصة لها من أجل الدخول إلي ملعب برج العرب بأريحية مع تفادي الزحام الشديد نظراً للحضور الجماهيري الغفير في المباراة والذي يُقدر تقريباً بحوالي ستين ألف متفرج.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية المرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم غداً السبت الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي تحت شعار”رسالة سلام”، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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