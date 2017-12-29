خطوة هامة من حسام البدري بخصوص ودية الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخطوة هامة في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية المنتظرة والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في يوم غداً السبت.

حيث قام الكابتن حسام البدري باستدعاء كل نجوم الفريق الأول من أجل المبيت في مدينة الإسكندرية، وذلك لكي يُشارك كل لاعبي المارد الأحمر في المباراة الودية أمام فريق أتلتيكو مدريد، علماً بأن فريق الأهلي سوف يواجه أولاً في مساء اليوم الجمعة ضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكانت من أبرز الأسماء المستبعدة عن قائمة الفريق في مباراة بتروجيت هو النجم عماد متعب.

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وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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