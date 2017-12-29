الزمالك يدخل في صراع شرس مع الأهلي من أجل ضم قائد منتخب سوريا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد دخل في صراع في غاية الشراسة مع النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع قائد منتخب سوريا في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب بشدة في التعاقد مع المدافع السوري أحمد الصالح لاعب فريق هينان جيانيني الصيني حالياً، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، علماً بأن اللاعب السوري كان على مشارف الانضمام بشكل إلي صفوف النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.

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ولكن ومع دخول نادي الزمالك في المفاوضات من المتوقع أن تأخذ الصفقة منحنى آخر، وخاصة وأن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد طلب عقد جلسة مع السوري حسام حطيني وكيل أعمال النجم أحمد الصالح، وهو ما يعني بأن نادي الزمالك من الممكن أن يُقدم عرضاً أعلى قيمة من الذي قدمه النادي الأهلي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم غداً السبت الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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