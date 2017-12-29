“ريال مدريد” يحصل على نصيب الأسد من جوائز جلوب سوكر

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تابع موقع مصر 365 أخبار نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، حيث حصل النادي على مجموعة من الجوائز خلال حفل “جلوب سوكر” الذي تم إقامته في الإمارات بمدينة دبي، وتصدر نادي ريال مدريد القدر الأكبر من الجوائز والتي من أبرزها حصول لاعبه كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2017.

وقد نال “كريستيانو رونالدو” على جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2017، بعد أن تفوق على اللاعب “ليونيل ميسي” لاعب نادي برشلونة، واللاعب “سيرجيو راموس” لاعب ريال مدريد، واللاعب “جيانلويجي بوفون، واللاعب باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس، ولاعب كيليان مبابي لاعب نادي “باريس سان جيرمان”.

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ويعود الفضل إلى اللاعب “كريستيانو رونالدو” في قيادة نادي ريال مدريد في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك لفوزه بالدوري الاسباني خلال الموسم السابق، حصل اللاعب على لقب السوبر الاسباني، وكذلك على لقب السوبر الأوروبي، كما نال أيضا اللاعب “كريستيانو رونالدو” بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات من قبل المجلة الفرنسية “فرانس فوتبول”، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قبل أن ينتهي تتوجه خلال هذا العام بجائزة جلوب سوكر بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وحصل “زين الدين زيدان” المدير الفني لنادي ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب عن عام 2017 في حفل جلوب سوكر، للتفوق على المدير الفني لنادي يوفنتوس “ماسيميليانو أليجري”، والمدير الفني لنادي مانشستر يونايتد “جوزيه مورينيو”، والمدير الفني لنادي تشيلسي “أنطونيو كونتي”.

كما حصل نادي ريال مدريد على جائزة أفضل نادي في العالم في حفل جلوب سوكر ليتفوق على نادي مانشستر يونايتد، ونادي موناكو، ونادي باريس سان جيرمان، كما نال المدير الفني لمنتخب مصر جائزة أفضل مدرب لمنتخب العرب “هيكتور كوبر” خلال حفل جلوب سوكر ليتفوق على المدير الفني للمنتخب التونسي “نبيل معلول” والمدير الفني للمنتخب السعودي “بيرت فان مارفيك”، والمدير الفني لمنتخب المغرب “هيرفي رينارد”.

وتم تتويج المنتخب السعودي بجائزة أفضل منتخب عربي خلال حفل جلوب سوكر متفوقاً على المنتخب المصري والمنتخب التونسي، والمنتخب المغرب.

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