تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي وبتروجيت

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري في مدينة الإسكندرية، وذلك من أجل الإستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد معروف من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من محمود أبو الرجال وأحمد نوفل كحكم راية وأحمد الدليل كحكم رابع وأمين عمر وعوض سعفان كحكم خامس.

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وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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