تعرف على حكم مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي المباراة الودية العالمية والمنتظرة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في مساء يوم غداً السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم سمير عثمان من أجل إدارة شوط المباراة الأول، كما قامت بتعيين الحكم محمد فاروق من أجل إدارة شوط المباراة الثاني، على أن يتكون الطاقم المساعد من أيمن دجيش وعبد الفتاح عريشة كحكم راية ومحمد الحنفي كحكم رابع ومحمود بسيوني ومحمد الصباحي كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم غداً السبت على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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