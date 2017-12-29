تعرف على التشكيلة المتوقعة للأهلي في مباراته اليوم أمام بتروجيت

Advertisements

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في مدينة الإسكندرية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة، حيث ستكون التشكيلة بنسبة كبيرة على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد الشيخ / عبد الله السعيد / إسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على حكم مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد