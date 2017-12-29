العروض تنهال على نجم الأهلي بعد خروجه من حسابات البدري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن العديد من العروض المغرية من أندية الدوري السعودي والدوري التونسي قد انهالت بكثرة على نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد خروجه بنسبة كبيرة جداً من حسابات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلي أن العديد من الأندية السعودية والتونسية وعلى رأسها نادي النجم الساحلي التونسي قد أعربت عن رغبتها في التعاقد بشكل رسمي مع النجم الواعد صالح جمعة، وذلك بعدما خرج اللاعب بنسبة كبيرة للغاية من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يستمع إلي أي عرض رسمي يأتي له بخصوص النجم الواعد صالح جمعة، ولكن وفي الوقت ذاته لن يقوم بالتفريط بسهولة في خدماته وذلك نظراً للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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