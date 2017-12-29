الأهلي يبدأ مفاوضاته الرسمية من أجل التعاقد مع نجم المقاصة في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد بدأ عملية التفاوض بشكل رسمي مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وذلك من أجل التعاقد مع نجمه الواعد في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد بدأ في مفاوضاته الرسمية مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد حسين الشحات وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تلك الخطوة من جانب إدارة النادي الأهلي تأتي تمهيداً لاحتمالية رحيل النجم مؤمن زكريا عن صفوف القلعة الحمراء بنسبة كبيرة للغاية، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، حيث بات النجم مؤمن زكريا على أعتاب الإنتقال إلي الدوري الإماراتي وتحديداً إلي صفوف نادي الوحدة الإماراتي.

ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً فإن الصفقة معرضة للفشل وذلك في حالة رفض مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي في دفع المقابل المادي الذي طلبه النادي الأهلي، علماً بأن مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي قد عرض حتى هذه اللحظة فقط مبلغ 100 ألف دولار من أجل التعاقد مع اللاعب لمدة 6 شهور فقط على سبيل الإعارة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من عمر المسابقة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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