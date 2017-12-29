تعرف على حكم مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي

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يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة، والتي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الحكم الدولي الإماراتي محمد عبد الله من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، على أن يكون طاقمه المساعد بالكامل من دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، وبذلك ينتهي ترقب الجماهير والتي انتظرت بدورها طوال الفترة الماضية من أجل التعرف على حكم المباراة.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري بين فريق الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر في الموسم الماضي وبين فريق المصري البورسعيدي وصيف مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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