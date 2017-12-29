الأهلي يواصل سعيه من أجل ضم نجمين من سموحة في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يزال يواصل مفاوضاته مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك من أجل التعاقد مع نجمين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الميركاتو الشتوي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يسعى للتعاقد مع المدافعين ياسر إبراهيم وعبد الله بكري من فريق سموحة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، علماً بأن ذلك يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تلك الخطوة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي قد جاءت نظراً لاحتمالية فشل صفقة المدافع السوري أحمد الصالح بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بسبب المطالب المالية الكبيرة لللاعب إضافة إلي دخول نادي الزمالك بقوة في الصفقة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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