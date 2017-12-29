تعرف على قائمة أتلتيكو مدريد لمباراته الودية أمام الأهلي

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يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي المباراة الودية العالمية والمنتظرة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في مساء يوم غداً السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ومن جهته أعلن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد عن قائمة فريقه التي ستكون متواجدة في المباراة الودية أمام فريق الأهلي، حيث تكونت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: يان أوبلاك / ميجيل أنخيل مويا / اكسيل وارنر

خط الدفاع: خوانفران / فيرساليكو / ستيفين سافيتش / لوكاس فيرنانديز / رافا مونوز / أنطونيو / سيرجيو

خط الوسط: غابي / كوكي / توماس بارتي / ساؤول نيغويز / أغوستو فيرنانديز / يانيك فيريرا كاراسكو / خوان مورينو / كيدي / روبيرتو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / فيرناندو توريس / أنخيل كوريا / كيفن غاميرو

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة الودية بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم غداً السبت على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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