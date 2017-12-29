قرار حاسم من النجم عماد متعب بخصوص مستقبله مع الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن النجم الدولي المخضرم عماد متعب.مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي وخاصة في ظل العلاقة السيئة بينه وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الدولي المخضرم عماد متعب قد اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب النجم عماد متعب من الاعتزال مع نهاية العام الحالي 2017.

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إلا أن النجم الدولي عماد متعب قد نفى لكل المقربين منه ذلك الأمر تماماً، وذلك نظراً لرغبته الكبيرة في المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل والذي سوف يكون بمثابة أفضل نهاية لمسيرته الدولية والرياضية بشكل عام في ملاعب كرة القدم قبل اعتزاله بشكل نهائي.

ولكن ومن أجل تحقيق ذلك الحلم بالنسبة للنجم عماد متعب يجب عليه أولاً أن يعود من جديد للمشاركة بصفة أساسية رفقة النادي الذي يلعب له، وذلك حتى يتمكن من استعادة لياقته البدنية وأيضاً استعادة حسه التهديفي العالي أمام المرمى، وهو الأمر الذي فقده تماماً منذ الموسم الماضي مع النادي الأهلي وذلك بسبب الكابتن حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر.

حيث أجلس الكابتن حسام البدري النجم عماد متعب على مقاعد البدلاء بشكل دائم وجعله ينسى كرة القدم حرفياً، مما جعل العديد من الأزمات بين الطرفين تخرج على السطح إلي وسائل الإعلام بشكل واضح طوال العام الحالي 2017، علماً بأن النجم عماد متعب قد استبعاده في المباريات الأخيرة من قائمة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهو الأمر الذي جعله على مشارف الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وخاصة في ظل العروض القادمة له من بعض أندية الدوري السعودي ويأتي على رأسها كلاً من نادي التعاون السعودي وأيضاً نادي أُحد السعودي إضافة إلي نادي الرائد السعودي.

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