أربعة لاعبين على مشارف الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري إضافة إلي لجنة الكرة بالنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد استقروا على إعارة أربعة لاعبين من صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد استقر رفقة لجنة الكرة بالنادي على إعارة كلاً من الرباعي مؤمن زكريا وعمرو بركات وميدو جابر وأكرم توفيق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، علماً بأن مؤمن زكريا سوف يتم إعارته إلي الدوري الإماراتي بينما سوف يتم إعارة الباقين إلي أندية داخل الدوري المصري.

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وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه فريق بتروجيت بعد قليل على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ويدخل المارد الأحمر مباراته أمام ضيفه فريق بتروجيت بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / عبد الله السعيد / وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق وادي دجلة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة كانت في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر المسابقة.

وعقب نهاية هذه المباراة ينتظر فريق الأهلي مباراة نارية يوم غداً السبت، وذلك حينما يستقبل نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ودية مرتقبة ومنتظرة والتي تُقام تحت شعار”رسالة سلام”، حيث ستُقام هذه المباراة أيضاً على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.