تعرف على تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على بتروجيت

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على الفوز الذي حققه فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الفوز على حساب فريق بتروجيت في غاية الأهمية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الفوز بثلاثة أهداف لا يعكس تماماً مدى صعوبة المباراة على الفريق، كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن تراجع مستوى الفريق أمر طبيعي ويحدث لكل أندية العالم.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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