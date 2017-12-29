محمد يوسف: الأخطاء وقلة التركيز سبب فوز الأهلي علينا

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قام الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جائت على يد فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة أكد الكابتن محمد يوسف أن الأخطاء الدفاعية لفريقه وأيضاً قلة التركيز كانت الأسباب الرئيسية التي أدت لخسارة فريقه بثلاثة أهداف، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريقه كان مركزاً بشكل جيد في الشوط الأول والدليل على ذلك أن جميع أهداف فريق الأهلي جاءت في الشوط الثاني.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، حيث سجل أهداف المارد الأحمر كلاً من وليد سليمان والنجم عبد الله السعيد الذي سجل هدفين.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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