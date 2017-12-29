حسام البدري: الفوز على بتروجيت مهم والتسرع سبب تأخر الانتصار حتى الشوط الثاني

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على الفوز الذي حققه فريقه على حساب ضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة أعرب الكابتن حسام البدري عن سعادته البالغة بالانتصار، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الفوز على حساب فريق بتروجيت في غاية الأهمية، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن تسرع لاعبيه كان السبب الرئيسي في تأخر الفوز حتى الشوط الثاني من المباراة.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن النجم عبد الله السعيد قد سجل هدفين لمصلحة فريق الأهلي في المباراة فيما سجل النجم وليد سليمان هدف هو الآخر.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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