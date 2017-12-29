تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام النصر في الدوري المصري

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة انطلاقاً من يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي يوم غداً السبت مباراة ودية تحت شعار”رسالة سلام”، وذلك أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، مما سيؤخر عودة بعثة الفريق إلي العاصمة المصرية القاهرة حتى مساء يوم غداً السبت وتحديداً عقب نهاية مباراته الودية أمام منافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار اليوم الجمعة على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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