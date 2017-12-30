القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلي واتلتيكو مدريد

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موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، يصطدم فريق الأهلي بضيفه الثقيل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباراة ودية تحت عنوان”رسالة سلام” والتي تُقام من أجل التأكيد على دور المؤسسات الرياضية في دعم الدولة ضد الإرهاب.

موعد مباراة الأهلي واتلتيكو مدريد

سوف تُقام مباراة الأهلي و أتلتيكو مدريد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد

سوف تكون مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري فقط على شاشة قناة النادي الأهلي، والتي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي: 12341 ، H ، 27500 ، 5/6.

قائمة الأهلي في مباراة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / أحمد عادل عبد المنعم / رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمد عبد المنعم / حسين السيد / علي معلول / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / أكرم توفيق / ميدو جابر / أحمد الشيخ / عبد الله السعيد / مؤمن زكريا / وليد سليمان / باكا / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / عمرو بركات.

خط الهجوم: عماد متعب / وليد أزارو / أحمد ياسر ريان.

قائمة أتلتيكو مدريد في مباراة الأهلي

حراسة المرمى: يان أوبلاك / ميجيل أنخيل مويا / اكسيل وارنر.

خط الدفاع: خوانفران / فيرساليكو / ستيفين سافيتش / لوكاس فيرنانديز / رافا مونوز / أنطونيو / سيرجيو.

خط الوسط: غابي / كوكي / توماس بارتي / ساؤول نيغويز / أغوستو فيرنانديز / يانيك فيريرا كاراسكو / خوان مورينو / كيدي / روبيرتو.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / فيرناندو توريس / أنخيل كوريا / كيفن غاميرو.

حكم مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم سمير عثمان من أجل إدارة شوط المباراة الأول، كما قامت بتعيين الحكم محمد فاروق من أجل إدارة شوط المباراة الثاني، على أن يتكون الطاقم المساعد من أيمن دجيش وعبد الفتاح عريشة كحكم راية ومحمد الحنفي كحكم رابع ومحمود بسيوني ومحمد الصباحي كحكم خامس.