تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام الأسيوطي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الأسيوطي سبورت اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني المونتينيغري نيبوشا بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة المرتقبة والهامة لنادي الزمالك:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح / محمود حمدي / علي جبر / أحمد مجدي

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي دونجا / محمد الشامي / أحمد مدبولي / يوسف أوباما

خط الهجوم: بنجامين أتشيمبونج

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

وعقب نهاية هذه المباراة سوف يعود فريق الزمالك من جديد إلي العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لكي يبدأ تحضيراته استعداداً لمباراته المؤجلة أمام فريق طلائع الجيش ومن ثم موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي.