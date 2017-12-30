تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والأسيوطي سبورت

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الأسيوطي سبورت اليوم السبت.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمود عاشور من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من أحمد حسام طه وأحمد توفيق كحكم راية وعاطف العفي كحكم رابع ومحمد حسن وحسام الجلاد كحكم خامس.

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وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

وعقب نهاية هذه المباراة ينتظر فريق الزمالك مواجهات من العيار الثقيل في مطلع العام الجديد 2018، حيث سيواجه أولاً فريق طلائع الجيش في مباراة مؤجلة ومن ثم سوف يواجه غريمه التقليدي فريق الأهلي في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية.

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