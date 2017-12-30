رئيس نادي مصر المقاصة يؤكد وجود مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي بخصوص نجم المقاصة

Advertisements

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي وجود مفاوضات رسمية بين النادي الفيومي ومجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بخصوص تعاقد النادي الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي.

فمن خلال تصريحات فضائية في مساء يوم أمس الجمعة أكد اللواء محمد عبد السلام أن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد اتصل به في الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل الاستفسار عن مطالب نادي مصر المقاصة من أجل التخلي عن النجم الواعد حسين الشحات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

Advertisements

كما أضاف أيضاً اللواء محمد عبد السلام أن المفاوضات لا تزال جارية مع النادي الأهلي دون التوصل إلي اتفاق نهائي من أجل حسم الصفقة، مشدداً في ختام حديثه على أنه في حالة تم الاتفاق فسوف يكون إعلان رسمي عن الصفقة من جانب الطرفين.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والأسيوطي سبورت