نادي سموحة يؤكد رغبة الأهلي في التعاقد مع ثلاثة لاعبين من الفريق السكندري في يناير

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أكد مجلس إدارة نادي سموحة في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرغب في التعاقد رسمياً مع ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ومن خلال تصريحات يوم أمس الجمعة أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة أن النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات رسمية منذ عدة أيام مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك من أجل التعاقد مع الثلاثي محمود عبد العزيز وياسر إبراهيم وعبد الله بكري في الميركاتو الشتوي المقبل.

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كما أضاف أيضاً عاطف حنفي في تصريحاته أن مجلس إدارة نادي سموحة لم يتخذ قراره النهائي بعد بخصوص رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق السكندري في شهر يناير المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه سوف يتم عقد جلسة أولاً مع الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق سموحة ومن بعدها سوف يتم حسم أمر هذه الصفقات.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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