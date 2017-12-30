إنبي ينفي تماماً رحيل نجمه الواعد إلي الأهلي في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي إنبي قد نفى تماماً فكرة التخلي عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي لصالح النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي إنبي قد رفض تماماً فكرة بيع نجمه الواعد والمهاجم صلاح محسن إلي النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب تمسك الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق إنبي به في المقام الأول، وأيضاً بسبب العرض الصغير الذي تقدم به النادي الأهلي والذي لا يليق تماماً بقيمة اللاعب.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي إنبي يُفضل أن يقوم بإعارة اللاعب صلاح محسن لمدة 6 شهور فقط مقابل مبلغ 600 ألف دولار، عوضاً عن التخلي عنه بشكل نهائي وبيعه للنادي الأهلي مقابل مبلغ 10 مليون جنيه مصري فقط، علماً بأن مجلس إدارة نادي إنبي مجلس إدارة نادي إنبي قد أقنع اللاعب أيضاً بضرورة البقاء مع نادي إنبي حتى يضمن مكانه في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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