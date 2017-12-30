الأهلي يُعلن عن أسماء اللاعبين المصريين المشاركين معه في ودية أتلتيكو مدريد

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أعلن النادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي عن أسماء اللاعبين المصريين، والذين سوف يُشاركون معه في مساء اليوم في المباراة الودية العالمية والمنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تحت شعار”رسالة سلام”.

فمن خلال تصريحات صحفية منذ قليل أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعبين المصريين الذين تأكدت مشاركتهم مع المارد الأحمر في المباراة الودية أمام فريق أتلتيكو مدريد، هم محمد فاروق لاعب نادي المقاولون العرب وأحمد سامي لاعب نادي مصر المقاصة ومحمود عبد العزيز لاعب نادي سموحة ورامي صبري لاعب إنبي.

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كما أضاف الكابتن سيد عبد الحفيظ أيضاً في تصريحاته أن النجم حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي حالياً سوف ينضم إلي معسكر الفريق عقب تناول وجبة الغذاء، وذلك مثله مثل اللاعبين العرب السبعة الذين تم دعوتهم من أجل المشاركة مع فريق الأهلي في هذه المباراة، وهؤلاء اللاعبين العرب هم فهد المولد وتيسير الجاسم وضياء السيد وإسماعيل عبد اللطيف وإسماعيل مطر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم السبت على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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