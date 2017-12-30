الأهلي يبدأ تحضيراته غداً الأحد استعداداً لمواجهة النصر في الدوري المصري

Advertisements

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري انطلاقاً من يوم غداً الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق النصر.

ولا يزال فريق الأهلي بكامل نجومه متواجداً في مدينة الإسكندرية حتى مساء اليوم السبت، وذلك من أجل خوض المباراة الودية المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تحت شعار”رسالة سلام”، على أن يعود بعدها مباشرة إلي العاصمة المصرية القاهرة ومن ثم يخوض مرانه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم غداً الأحد تحضيراً لمواجهة فريق النصر.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُعلن عن أسماء اللاعبين المصريين الذين تأكدت مشاركتهم معه في ودية أتلتيكو مدريد