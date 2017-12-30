سيد عبد الحفيظ يؤكد عودة نجم الأهلي من جديد إلي التدريبات بعد غيابه في الفترة الماضية

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أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعود لكي ينتظم من جديد في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر انطلاقاً من يوم غداً الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعدما غاب عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم السبت أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النجم النيجيري جونيور أجايي سوف يعود في صباح يوم غداً الأحد إلي العاصمة المصرية القاهرة قادماً من دولة نيجيريا، وذلك من أجل الانضمام والمشاركة رفقة الفريق في مران يوم غداً في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويأتي ذلك بعدما غاب عن صفوف الفريق في الفترة الماضية بعد حصوله على إجازة قصيرة بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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