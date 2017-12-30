البدري يُدافع عن نفسه ويؤكد “الكل حصل على فرصة في النادي الأهلي”

Advertisements

تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي عن العديد من الأمور التي تخص النادي الأهلي، ويأتي على رأسها الإشاعات التي تقوم بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية بتصديرها إلي جماهير النادي الأهلي حول وجود خلافات داخل الفريق وحول رحيل بعض العناصر في الميركاتو الشتوي.

فمن خلال حواره اليوم السبت مع صحيفة الأهرام الرياضية المصرية أكد الكابتن حسام البدري أنه لم يطلب رحيل أي لاعب على الإطلاق من صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي مثلما تحدثت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه في حالة رحيل أي لاعب عن صفوف القلعة الحمراء في شهر يناير المقبل فسوف يكون ذلك على سبيل الإعارة فقط لا غير من أجل الارتقاء بمستواهم سواء من الناحية الفنية أو البدنية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً دافع الكابتن حسام البدري عن نفسه بقوة، مؤكداً بأن كل لاعب داخل فريق الأهلي قد حصل على فرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية مع الفريق منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، كما أشار أيضاً إلي أنه منح الفرصة ل32 لاعب داخل فريق الأهلي طوال هذه الفترة من أجل المشاركة في المباريات، مشدداً في ختام حديثه على أن مشاركة أي لاعب تعود إلي عدة معايير حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

إقرأ أيضاً: سيد عبد الحفيظ يؤكد عودة نجم الأهلي من جديد إلي التدريبات بعد غيابه في الفترة الماضية