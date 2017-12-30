تعرف على قائمة الأهلي الكاملة في المباراة الودية أمام أتلتيكو مدريد

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أعلن النادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي عن القائمة الكاملة، والتي سوف تُشارك بدورها في المباراة الودية العالمية والمنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تحت شعار”رسالة سلام”.

قائمة الأهلي الكاملة أمام أتلتيكو مدريد

من النادي الأهلي: ميدو جابر / إسلام محارب / حسين السيد / أحمد الشيخ / أكرم توفيق / هشام محمد / عمرو بركات / أحمد حمدي / أحمد عادل عبد المنعم / شريف إكرامي / عماد متعب / أحمد حمودي

من أندية الدوري المصري: محمد فاروق من المقاولون العرب / أحمد سامي من مصر المقاصة / رامي صبري من إنبي / محمود عبد العزيز من سموحة

من أندية الخليج: حسام غالي من النصر السعودي / محمود عبد المنعم كهربا من اتحاد جدة السعودي / فهد المولد من اتحاد جدة / عمر عبد الرحمن من العين الإماراتي / أحمد خليل من الجزيرة الإماراتي / إسماعيل مطر من الوحدة الإماراتي / سيد ضياء من الرفاع البحريني / إسماعيل عبد اللطيف من المحرق البحريني

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم السبت على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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