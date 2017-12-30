اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن موعد الظهور الأول للمنتخب الوطني بقميص المونديال

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي الجدل، وذلك بشأن موعد الظهور الأول للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالقميص الجديد الخاص بمونديال روسيا المقبل قبل المشاركة في المونديال.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يظهر المنتخب الوطني بقميص المونديال الجديد لأول خلال فترة التوقف الدولي القادمة أي في شهر مارس المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك حينما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب البرتغال وأيضاً منتخب اليونان في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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