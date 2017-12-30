تحذير شديد اللهجة من مرتضى منصور لكهربا قبل ودية الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قد وجه تحذيراً شديد اللهجة إلي النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك قبل مشاركته في المباراة الودية مع فريق الأهلي أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم السبت.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن المستشار مرتضى منصور قد حذر النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً إلي نادي اتحاد جدة السعودي من فتح أي باب، وذلك من أجل التفاوض مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بخصوص انتقاله إلي النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد هدد النجم محمود عبد المنعم كهربا أيضاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، وذلك في حالة فكر بالجلوس مع مسئولي النادي الأهلي على طاولة المفاوضات وذلك نظراً لآنه يُعتبر لاعباً في الوقت الحالي لنادي الزمالك.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم السبت على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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