قرار هام من محمود الخطيب بمناسبة بدء العام الجديد.. تعرف على التفاصيل

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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بمناسبة بدء العام الجديد 2018 واستكمالاً لجهود مجلس الإدارة الجديد للنادي في محاولاته من أجل إسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي.

حيث قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد مؤتمر صحفي في يوم غداً الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

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ويأتي ذلك المؤتمر الصحفي من جانب الكابتن محمود الخطيب من أجل الإعلان عن عدد من المفاجآت غير المتوقعة تماماً لجماهير وأعضاء النادي الأهلي الكبيرة سواء داخل مصر أو خارجها وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2018 انطلاقاً من يوم الإثنين المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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