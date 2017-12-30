الاتحاد السكندري يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم الأهلي في يناير

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يرغب في فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومع وكيل اللاعبين نادر شوقي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب فريق الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الجميع الآن ينتظر القرار النهائي للنجم عماد متعب، والذي من المتوقع بنسبة كبيرة للغاية أن يرحل عن صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي ولكن يبقى التساؤل حول الوجهة الجديدة للنجم عماد متعب حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة فقط لا غير.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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