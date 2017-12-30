قرار هام من نيبوشا بعد فوز الزمالك على الأسيوطي

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا قراراً في غاية الأهمية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعد الفوز الذي حققه فريق الزمالك اليوم على حساب فريق الأسيوطي سبورت.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا عدم منح عناصر الفريق الأول راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك حتى يستعد الفريق بأفضل صورة ممكنة لمباراته القادمة أمام فريق طلائع الجيش في إطار سعيه لتحقيق الفوز الرابع على التوالي له في الدوري المصري الممتاز.

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وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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