النجم الساحلي يواصل ضغطه على الأهلي من أجل التعاقد مع نجمه الواعد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي لا يزال يواصل ضغطه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي يرغب في التعاقد مع النجم الواعد صالح جمعة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، ويأتي ذلك في ظل الوضعية التي يعيشها النجم الواعد صالح جمعة مع النادي الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مسألة رحيل النجم الواعد صالح جمعة عن صفوف القلعة الحمراء تُعتبر مسألة وقت فقط لا أكثر من ذلك، وخاصة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري وأيضاً لرغبة اللاعب في الانتقال من النادي الأهلي ولو على سبيل الإعارة من أجل استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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