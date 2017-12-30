عماد متعب على مشارف الانتقال رسمياً إلي التعاون السعودي

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن النجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي إلي صفوف نادي التعاون السعودي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن المفاوضات الآن بين كلاً مجلس إدارة نادي التعاون السعودي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأيضاً نادر شوقي وكيل النجم عماد متعب قد وصلت إلي مراحلها الأخيرة، والتي تتعلق بالاتفاق على كافة التفاصيل المالية بالصفقة وخاصة بعدما تم الاتفاق على أن رحيل النجم عماد متعب إلي صفوف نادي التعاون سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الدولي عماد متعب قد اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء منذ الجلسة الأخيرة التي عقدها رفقة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك لرغبته في العودة من جديد إلي المشاركة بصفة أساسية في المباريات بعدما أصبح حبيساً على مقاعد البدلاء منذ الموسم الماضي.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح دون أي مفاجآت فسوف يُصبح النجم عماد متعب زميلاً لكلاً من السد العالي عصام الحضري والنجم الواعد مصطفى فتحي واللذان يلعبان بدورهم في صفوف نادي التعاون السعودي منذ مطلع الموسم الحالي، علماً بأن الهدف الرئيسي للنجم عماد متعب من وراء رحيله عن صفوف القلعة الحمراء هو رغبته في العودة من جديد للمشاركة بصفة أساسية في المباريات.

ومن ثم استعادة مستواه المعهود وحسه التهديفي العالي أمام المرمى وأيضاً استعادة لياقته البدنية، وذلك حتى ينجح في نهاية المطاف في حجز مكان له في قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة وخاصة في ظل المشاركة التاريخية والمرتقبة لأحفاد الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

فبدون أدنى شك لا يوجد أجمل من أن يختم النجم الدولي عماد متعب مسيرته الرياضية بشكل عام من خلال المشاركة رفقة منتخب مصر في المونديال وهو أكبر حدث دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وخاصة وأن الكل يُدرك جيداً أن المنتخب المصري في حاجة ماسة إلي خدمات مهاجم من طراز رفيع مثل النجم عماد متعب.

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