نيبوشا: تركيزنا منصب على مواجهة طلائع الجيش وليس الأهلي

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قام المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب مضيفه فريق الأسيوطي سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له عقب نهاية المباراة أعرب المونتينيغري نيبوشا عن سعادته البالغة بانتصار فريقه وخاصة وأنه الفوز الثالث على التوالي للفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كامل تركيز الفريق بكل نجومه منصب على المباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش وليس على موقعة الكلاسيكو المنتظرة أمام فريق الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على نسق الانتصارات ومواصلة الزحف نحو الصدارة.

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وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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