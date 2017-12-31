تعرف على تصريحات مدرب أتلتيكو مدريد بعد فوزه على الأهلي

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قام الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعليق في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب مضيفه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما تحت شعار”رسالة سلام”.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة في المؤتمر الصحفي أعرب المدرب دييغو سيميوني عن سعادته البالغة بتواجده في جمهورية مصر العربية، مشيداً في الوقت ذاته بحفاوة الاستقبال التي وجدها رفقة فريقه من جانب كل المصريين، كما أشاد أيضاً في تصريحاته بالنادي الأهلي وبكل اللاعبين المصريين.

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وكان فريق أتلتيكو مدريد قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس السبت على حساب مضيفه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة قد جائت من أجل التأكيد على دور المؤسسات الرياضية في دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.