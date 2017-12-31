قرار حاسم من حسام البدري بخصوص النجم عماد متعب

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي عن قرار حاسم من الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بخصوص النجم الدولي المخضرم عماد متعب.وأيضاً بشأن مستقبله مع النادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلي أن الكابتن حسام البدري قد اتخذ قراراً نهائياً باستبعاد النجم عماد متعب من قائمة الفريق في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويأتي ذلك في ظل الأنباء التي ترددت بقوة في مساء يوم أمس السبت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب النجم عماد متعب من الرحيل إلي صفوف نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن قرار الكابتن حسم البدري لا يُعتبر مفاجئاً على الإطلاق وخاصة وأنه لا يرغب من الأساس في تواجد النجم عماد متعب ضمن صفوف فريقه سواء محلياً أو حتى أفريقياً، علماً بأن فريق الأهلي سوف يبدأ مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا انطلاقاً من شهر فبراير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك حينما يواجه الفائز من المباراة التي سوف تجمع بين فريق مونانا الغابوني ومنافسه فريق ريال كادودجو من بوركينا فاسو.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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